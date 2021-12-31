قطر وقناة السويس وكأس العالم لليد.. الوزراء ينشر فيديو حصاد الحكومة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو عن حصاد مصر على مدار عام مستعرضًا أبرز وأهم الأحداث والنجاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث شهدت بداية عام 2021، عودة العلاقات العربية بين مصر وقطر في قمة العلا مع الإمارات والسعودية والبحرين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما بعد انقطاع 4 سنوات، وتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وفي فبراير، جاء مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ضمــن أفضــل 20 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم اســتجابة لجائحــة كورونا لعــام 2020، وفقًا لجامعة بنسلفانيا الأمريكية. لتستأنف قناة السويس بعد إغلاقها خلال شهر مارس حركة الملاحة، إثر جنوح سفينة الحاويات "إيفرجيفن" في إنجاز كبير للمصريين في 6 أيام فقط.