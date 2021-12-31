الجيزة: إعادة تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة بعد فك الشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار حملات الرصد والمتابعة لضبط المخالفين أعادت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة إغلاق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان 10 شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة، بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحه كريهة بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وأضافت المحافظة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.