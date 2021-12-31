إغلاق صناديق الانتخابات باتحاد الكتاب وبدء فرز الأصوات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتهى أعضاء اتحاد الكتاب من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، وبدأت عمليات فرز الأصوات، بعد توافد أعضاء الاتحاد للمشاركة في انتخابات اتحاد الكتاب بمقر النقابة فى الزمالك، حيث بدأ التسجيل للراغبين في التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بنهاية اليوم.

وبدأت علميات التسجيل وسط اهتمام واضح في الوقت الذي أظهر فيه أعضاء اتحاد الكتاب حضورًا من أجل الإدلاء بأصواتهم رغم حالة الطقس المتقلبة التى صاحبها سقوط الأمطار على أنحاء القاهرة.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وأسسه الأديب يوسف السباعي في السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله والكاتب إحسان عبدالقدوس والشاعر أحمد رامي والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكري أباظة والكاتب أحمد علي باكثير والكاتب عبدالحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبدالهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبد المعطى حجازى، فاروق شوشة، جمال الغيطانى، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبى، محمد البساطى.