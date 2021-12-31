​نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: فخورون بجهودكم العظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بعث النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس جمهورية مصر العربية.

وجاءت البرقية كالتالي:

"يسعدني أن أبعث إليكم يا فخامة الرئيس بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

حمى الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء".