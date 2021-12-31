شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل