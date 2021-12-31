شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية ناعية الراحل جابر عصفور: رمز للتنوير وحرية الفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور جابر عصفور الكاتب والمفكر، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإنجيلية، فى بيان: "فقدت مصر اليوم عالمًا ورمزًا من رموز التنوير وحرية الفكر، مفكر مصري كبير له دور حقيقي في بناء الوعي المصري والعربي، خدم الوطن بصدق في عدة مناصب، كان شجاعًا مخلصًا في مواجهة الفكر المتطرف بصلابة ووطنية، في مواقف شديدة التحدي من تاريخ مصر، له دور عظيم في نشأة وتاريخ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لن ننساه".

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، ويدعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.

وولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وقد حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"، كما شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا (زائرًا) للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ (زائر) للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا (معارًا) للنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988.

وكان العميد المساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.

شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وكان أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي، بجامعة هارفارد - الولايات المتحدة (فبراير- مايو 1995).

كما كلِّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وكان أستاذًا (زائرًا) للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة (فبراير - مايو 2001)، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.

كما تولى منصب مدير المركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011 خلفًا للوزير السابق فاروق حسني، ثم استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ثم تولى وزيرًا للثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015