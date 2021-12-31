شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ خطة انتشار للسيطرة على تجمعات الأمطار بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف قطاعات المحافظة، حيث اطلع على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتى تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والتى تم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أى تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين البقاء فى المنازل وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.