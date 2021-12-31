شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم، انتظاما في الحركة الجوية والتى تسير بشكل طبيعى ومنتظم - حتى الآن - وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة طقس غير مستقرة، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار 24 ساعة.

وأكدت وزارة الطيران في بيان لها، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها .