شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار تصل للسيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.