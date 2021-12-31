الداخلية: ضبط 80 قطعة سلاح و195 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 80 قطعة سلاح ناري بحوزة 58 متهما، وتنفيذ 52160 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

كما تم ضبط في مجال ضبط قضايا المخدرات 195 قضية مخدرات بإجمالي 219 متهما، و21 متهما هاربا و28932 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.