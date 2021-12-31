8 حوادث بنفس الطريقة.. ليلة سقوط عصابة سرقة المساكن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدي جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة قسمي شرطة (سيدي جابر - العطارين) كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيىء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) أمكن ضبطه ، كما أرشدوا عن سيارة أجرة (تاكسي) ودراجة نارية المستخدمين في نقل المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.