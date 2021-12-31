ضبط موظف لقيامه بالاستيلاء على عهدته وبيعها بالسوق السوداء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أمين عهدة لقيامه بالاستيلاء على عهدته وبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص أمين عهدة مجمع إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية باستغلال طبيعة عمله واختلاسه عهدته المسلمة إليه من جهة عمله وقيامه ببيعها في الأسواق السوداء بمبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.