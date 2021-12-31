ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

