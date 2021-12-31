الطقس الآن.. الأرصاد: زيادة شدة الأمطار على القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة الكبرى تشهد حاليا سقوط أمطار شديدة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، الجمعة، إنه يتمركز منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط يتقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يؤثر غطاء سحابي كثيف علي باقي الأنحاء (القاهرة والدلتا وشمال الصعيد والوجه البحري ) يتساقط منه الأمطار بشكل متفاوت علي مناطق مختلفة .

وأشارت الأرصاد إلى أنه تستمر الحالة خلال ساعات قادمة لتبقي سيناء وشرق البلاد تحت تأثير الأمطار بشكل كبير.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت في تصريحات تليفزيونية لها، إن "الجمعة" تشهد ذروة سقوط الأمطار، لتكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على معظم المناطق التالية:

(السواحل الشمالية من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن يشهد تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة الأربعاء 29 ديسمبر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.