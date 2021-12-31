الطقس السيئ.. نصائح من الكهرباء للمواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، الخاصة الواقعة في مدن ساحلية، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الطقس السئ و حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وتستمر حتى الاثنين، المقبل حسب ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

- كهرباء القناة:

قرر المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع للكهرباء، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، وغرف عمليات فرعية بكل قطاع من قطاعات الشركة تكون برئاسة رئيس القطاع المختص لمتابعة الوضع على مدار الساعة.

وشدد السيد، على أن فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والمعدات والمهمات اللازمة وتشكيل مجموعات عمل بكل هندسة مع ضرورة تواجد جميع العاملين بالتشغيل والصيانة على مدار الـ24 ساعة.

-نصائح المواطنين:

وناشد رئيس الشركة المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة ومحولات الكهرباء أثناء وبعد سقوط الأمطار، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وناشدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواطنين بنطاق الشركة بمحافظات ( الغربية _ المنوفية _ القليوبية ) بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم، مؤكدة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة بكافة القطاعات التابعة للشركة على مدار اليوم لسرعة حل جميع الشكاوى والأعطال واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

شمال الدلتا للكهرباء:

وناشدت كهرباء شمال الدلتا، أهالي محافظات دمياط و الدقهلية وكفر الشيخ بتوخي الحذر والابتعاد عن المهمات الكهربائية أثناء موجة الطقس السيئ بجانب الإبلاغ عن أي عطل بالشبكات أو فصل في التيار الكهربائي من خلال الاتصال بالخط الساخن 121.

كهرباء الإسكندرية:

ومن جانبه أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عدم حدوث أضرار بالشبكة رغم ظروف الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، بفضل برامج الصيانة والاستعدادات التي اتخذت على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الأكشاك والمحولات بحيث لا تتراكم بها المياه حتى لا تتسبب في فصل التيار، مما أدى لعدم حدوث أضرار مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن جار دعم الشبكة باستثمارات تبلغ أكثر من 300 مليون جنيه، و2 مليار لمشروعات التحكم وتجديد التحكمات القائمة في وسط وشرق وغرب الإسكندرية، والتحكم الإشرافي وجار توفير احتياجات المشروعات القومية خاصة مشروع بشائر الأخير بمراحلة المختلفة.

- استقرار الشبكة:

وأعلن مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج أمس الخميس بلغت نحو 21 ألفا و 950 ميجاوات.

وأكد المرصد إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

تأمين التغذية الكهربائية:

وفي نفس السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أنه تمت مراجعة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف للتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول، مع التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ وحدات الديزل المصدر الاحتياطي بكل محطة صرف أو رافع صحي مع توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مراجعة رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات، مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها مع رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.