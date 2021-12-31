شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بالمنطقة الشمالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن، أحياء المنطقة الشمالية وكورنيش النيل بروض الفرج، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى ورئيس هيئة النظافة.

و أكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .