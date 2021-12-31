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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرار بالمنافذ وتوفيرها بكميات كبيرة:-

 

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎-

‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ .10 جنيه .

 

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

‎الجوافة 9

‎بلح بارحى 34 جنيه

‎.البسلة 10

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏فاصوليا 10‏

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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