جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء

6 - تنظيم كلية التجارة بجامعة حلوان ندوة عن تمكين المرأة فى إطار التنمية المستدامة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

محمد يوسف

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