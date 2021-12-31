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جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان عل موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد النشرة الأسبوعية لنشاط الأسبوع والتى جاء فيها:_

 

 

1 - افتتاح معرض قول لا للفساد على هامش احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

 

 

3- تنظيم كلية الفنون التطبيقية ندوة عن اللغة العربية.

 

4 - تصميم كلية الفنون التطبيقية أكياس وجبات المدارس.

 

5- مشاركة جامعة حلوان فى الاجتماع الثامن عشر لمحو الأمية بالجامعات.

 

6 - تنظيم كلية التجارة بجامعة حلوان ندوة عن تمكين المرأة فى إطار التنمية المستدامة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

7 - استلام جامعة حلوان اول قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء المصرية.

 

8 - تنظيم كلية الصيدلة حملة عن مكافحة الإدمان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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