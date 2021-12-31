شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: انتظام حركة التشغيل وتسير 100 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد رحلات مصرللطيران اليوم الجمعه انتظاما في التشغيل بالرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث من المقرر أن تسير الشركة الوطنية اليوم 100 رحلة جوية بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، نيروبي، الشارقة، الكويت، بيروت، أديس أبابا، إربيل، لاجوس، تونس، الدمام، أبوجا، دوالا، أبوظبي، لارناكا، الدوحه، لندن، دوسلدورف، ميلانو، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، موسكو، برلين، بروكسل، عمان، تورنتو، دبي، مدريد، جوبا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، أثينا، واشنطن، البحرين، الخرطوم، و30 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10800 راكب.

كما تسير مصرللطيران غداً السبت 1 يناير 102 رحلة جوية بمعدل 66 رحلة دولية إلى كل من الرياض، جدة، الدمام، القصيم، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، المدينة المنورة، تورنتو، دبي، مدريد، الكويت، بيروت، أكرا، تونس، الدمام، لاجوس، أبوجا، جوهانسبرج، أبوظبي، الدوحه، لندن، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، برلين، فيينا، فرانكفورت، عمان، ميلانو، البحرين، الكويت، الخرطوم، لارناكا، إربيل، و33 رحلة داخلية إلى كل من أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 10200 راكب.