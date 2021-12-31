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ننشر جدول امتحان الترم الأول لإعلام القاهرة بعد التعديل..تعقد أون لاين وحضوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بعد التعديل، وذلك على الصفحة الرسمية للكلية.

 

وقررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة  عقد امتحانات نهاية الترم الأول فى المقررات الحرة وريادة الأعمال فقط أونلاين على البلاك بورد وتعقد باقى الامتحانات فى المقررات العامة ومقررات التخصص أوفلاين بنظام البابل شيت فى مدرجات وقاعات الكلية ومجمع الامتحانات.

 

وأعلنت كلية الإعلام، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال  امتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك للوقاية من فيروس ومنع انتشار العدوى، وشددت الكلية على ضرورة الالتزام بارتداء الطلاب  الكمامات الطبية أثناء التواجد فى الامتحانات مع مراعاة التباعد الاجتماعى وتحقيق المسافات الأمنة داخل القاعات.

 

وكان المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

 

فيما وافق المجلس الأعلى للجامعات على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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