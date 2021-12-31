ننشر جدول امتحان الترم الأول لإعلام القاهرة بعد التعديل..تعقد أون لاين وحضوريا

وأعلنت كلية الإعلام، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى، وشددت الكلية على ضرورة الالتزام بارتداء الطلاب الكمامات الطبية أثناء التواجد فى الامتحانات مع مراعاة التباعد الاجتماعى وتحقيق المسافات الأمنة داخل القاعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

فيما وافق المجلس الأعلى للجامعات على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.