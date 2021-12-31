شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق، أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت وتكون رعدية أحيانا.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.