شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات مياه الأمطار .

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.