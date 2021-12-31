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أمن الجيزة يستجيب لمسنة استغاثت لعدم قدرتها على الحركة في العجوزة

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القاهرة - سامية سيد - قدمت أجهزة الأمن استجابة لمسنة بعد استغاثتها لعدم قدرتها على الحركة بمنزلها بمنطقة العجوزة، بسبب ظروفها الصحية.

تلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استغاثة (مواطنة "مسنة " – تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة)، التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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