شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يستجيب لمسنة استغاثت لعدم قدرتها على الحركة في العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أجهزة الأمن استجابة لمسنة بعد استغاثتها لعدم قدرتها على الحركة بمنزلها بمنطقة العجوزة، بسبب ظروفها الصحية.

تلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استغاثة (مواطنة "مسنة " – تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة)، التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.