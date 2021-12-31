شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حضانة لأطفال النزيلات خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة الداخلية يوما تلو الآخر على الاهتمام بقيم حقوق الإنسان، لا سيما خلف الأسوار، حيث أتاح قطاع الحماية المجتمعية للنزيلات المسجونات الاحتفاظ بأطفالهن بمركز الإصلاح والتأهيل، وتوفير حضانة لهم يوجد بها كافة المستلزمات والأدوات الترفيهية.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.



احتفاظ النزيلات بأطفالهن



حضانة في مركز الاصلاح والتأهيل



حضانة للأطفال بمركز الاصلاح



حضانة

نزيلات يحتفظن بأطفالهن