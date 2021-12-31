شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب ممطرة على القاهرة والوجه البحرى يصاحبها أمطار متوسطة الشدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة ومناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.
كما يشهد اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد .