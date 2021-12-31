الطقس السيئ.. محافظ القاهرة للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع إلا في هذه الحالة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار

ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد حاليا.

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية)يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت في تصريحات تليفزيونية لها، إن "الجمعة" تشهد ذروة سقوط الأمطار، لتكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على معظم المناطق التالية:

(السواحل الشمالية من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن يشهد تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة الأربعاء 29 ديسمبر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.