وزيرة الثقافة تنعى جابر عصفور: بصماته بارزة فى مجال التنوير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والباحث الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذى غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم: إن الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة.

وأضافت، أن الراحل وضع بصمات بارزة فى مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة، وكان له دور رائد فى البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التى تولاها، مشيرة إلى أنه كان مثل الصديق والأب والمعلم، لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل على درجة الدكتوراه عام 1973، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر، فيما حصد جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة.