قتل ابنه وادعى انتحاره.. جريمة أسرية جديدة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل نجله بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور القسم إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة شاب في العشرينات من العمر بها طعنة نافذة بالجسم وادعاء أسرته انتحاره.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى عدم صحة رواية الأسرة، وأن مشاجرة نشبت بين الضحية ووالده تلقى على إثرها طعنة قاتلة أودت بحياته.

تحفظت الشرطة على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.