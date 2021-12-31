لعدم قدرتها على الحركة.. استجابة أمنية فورية لاستغاثة سيدة مُسنة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالجيزة لاستغاثة مواطنة مسنة وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لها فور وصول الاستغاثة.

تلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استغاثة مواطنة "مسنة" تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة) التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.