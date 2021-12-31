شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. جامعة حلوان تعلن وضع حجر الأساس للجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت جامعة حلوان حصاد عام 2021 مؤكدة أنه تم تحقيق ما يلى:
أولا: الإنجازات والافتتاحات
• وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية.
• تنفيذًا لخطة التحول الرقمي.. تجهيز 17 معملا بكليتى الطب والتمريض.
• مشاركة فريق من قسم الأمراض المتوطنة بطب حلوان في بحث جديد عن مرضى كورونا داخل وحدات الرعاية المركزة منشور في مجلة اللانست العالمية.
• جامعة حلوان تشهد أعمال تطوير وتشجير داخل الحرم الجامعي.
• نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS العالمية للتصنيف الدولي تبرز مساهمة جامعة حلوان في موكب المومياوات الملكية
• مؤسسة QS للتصنيف العالمي للجامعات تكرم جامعة حلوان لإدراجها ضمن 13 جامعة مصرية على لائحتها لأفضل جامعات العالم
• هيئة سنتريور توصي بتجديد منح شهادة الأيزو في جودة النظم الادارية.
• جامعة حلوان تحصد جائزتين الأول والثالث خلال احتفالية إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021
• جامعة حلوان تواصل تقدمها في التصنيفات الدولية.
• نجاح جديد لفريق كلية الطب بعد تغيير صمام الاورطى بدون جراحة، وذلك عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر 72 بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان.
• تكريم الجامعة في احتفالية كبرى للنشر الدولي في Web of Science التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.
ثانيا: بروتوكولات تعاون
• بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان ومؤسسة خاصة للأعمال الكهروميكانيكية.
• اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومستشفى أهل مصر للحروق.
• كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع.
• قسم اللغة الفرنسية بأداب حلوان يجرى امتحانات الكترونية في تخصص السياحة تفعيلا للاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة بباريس.
• تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى 57357.
• آداب حلوان توقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
• جامعة حلوان تستقبل وفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.
ثالثا: ابتكارات ومشروعات
• فريق بيكسلز بهندسة حلوان يبتكر قفاز ذكي للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة.
• اختيار جامعة حلوان للمشاركة في تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات.
• علوم حلوان أول كلية مصرية توقع اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية لمشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية.
• ابتكار ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا أحد مشروعات تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل أكاديمية البحث العلمي.
• طلاب إعلام حلوان يطلقون حملة مشروع تخرج “كيمت” للترويج للمتحف المصري الكبير.
• الإعلان عن بدء تدريب طلاب كلية الآداب في مشروع محو الأمية “معا نستطيع القضاء على الأمية”.
• تطبيق “بداية” مشروع تخرج جديد لطلاب اعلام جامعة حلوان لمساعدة طلاب الجامعة الجدد.
• طلاب قسم علم المعلومات بآداب حلوان يقدمون مشروعات إبداعية متميزة.
• ترجمة لغة الإشارة للنصوص و ترجمة النصوص للغة الاشارة.. فكرة مشروع بهندسة حلوان.
• مشروع “نظارة للضرير” لمساعدة فاقدي البصر يقدمه طلاب هندسة حلوان.
• سوفت وير لمتابعة الضغط والسكر والاكسجين و درجة الحرارة فكرة مشروع تخرج بهندسة حلوان.
• هندسة حلوان يبتكرون مشروع تصميم وتصنيع سيارة كهربائية خفيفة الوزن.
• طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان يشاركون في نشر بحث تطبيقي بمجلة دولية.
• نشر بحث جديد بمشاركة جامعة حلوان في إحدى مجلات اللانست العالمية.
• مشروع حملة “كيمت” عن المتحف المصري الكبير لطلاب إعلام حلوان يحصد المركز الأول في مشروعات الحملات الإعلانية بمهرجان الشروق السادس.
• مجمع الإبداع والبحث العلمي يبدأ في تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمي في جامعة حلوان.
• مسابقات.
• المشاركة في الجوله النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلي في مقر كلية التجارة وادارة الاعمال بالزمالك جامعة حلوان.
• علوم حلوان تعلن عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم بمقعد في برلمان شباب 2021.
• تنظيم مسابقة الموظف المثالى بجامعة حلوان.
• اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن بدء فعاليات العديد من الأنشطة والمسابقات الاون لاين.
• الابتكار الأخضر” مسابقة في جامعة حلوان.
• وسط أجواء تنافسية اعلان نتائج طالب وطالبة الأسر المثاليين بجامعة حلوان.
• أحمد إسماعيل ومريم عمران يفوزان ببطولة شطرنج جامعة حلوان.
• جامعة حلوان تعلن الفائزين في مهرجان الأسر الطلابية.
• هندسة المطرية بحلوان تنظم مسابقة Triple S.
• دارسة بجامعة حلوان تفوز بالمركز الأول فى مجال تدوير مخلفات المصانع في مسابقة الابتكار الأخضر.
• جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد 2021 /2022 بإجراءات احترازية مكثفة.
• شارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب جامعةحلوان تنظم مسابقة “أفضل قصة خيال علمي”.
• جامعة حلوان تنظم مسابقة دوري المعلومات العلمية.
• “مسابقة في الرسوم المتحركة لتصميم شخصية كرتونية محورية تمثل الشخصية المصرية” خلال المؤتمر العلمي الثامن الدولي بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.
• مشاركة متميزة لطلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في مسابقة دبي الدولية للتغليف.
• جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعة للكليات المتخصصة وغير المتخصصة للعام الجامعي 2022.
• قسم علوم المسرح بآداب حلوان يحصد العديد من الجوائز في مهرجان القراءة المسرحية.
رابعا: المؤتمرات والندوات:
• وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية لكلية التربية الرياضية بالجزيرة.
• تدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي.
• تدريب العاملين على إعداد وكتابة التقارير.
• الدورات التدريبية لشهر يناير لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.
• مشاركة 500 باحث في ورشة عن منهجية كتابة الورقة البحثية.
• تربية حلوان تنظم ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.
• جامعة حلوان تنظم ويبينار عن كيفية التقدم للمنح الدولية.
• تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.
• مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم الحلقة الثانية من سلسلة ال Online Webinars.
• المحاضرات الافتراضية عن الاقتصاد السياحة والضيافة في مصر بجامعة حلوان بالتعاون مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية.
• سلسلة المحاضرات الافتراضية بين كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان وجامعة سيمبيوزيس بالهند.
• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي.
• تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا .. ندوة بجامعة حلوان.
• كلية التجارة وإدارة الأعمال بحلوان تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية.
• أشكال سوء السلوك الأكاديمي والانتحال العلمي .. ورشة عمل بجامعة حلوان.
• ندوة حول المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال.
• أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية.
• جامعة حلوان: انطلاق فعاليات الويبينار الدولي الأول عن “الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي.
• افتتاح الويبينار الدولي الأول عن “الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي” بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وهيئة الرقابة الإدارية.
• كلية التربية جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية شاملة عن التخاطب يقدمها مركز الارشاد النفسي ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
• جامعة حلوان تنظم ندوة عن التعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا واللقاحات الخاصة به.
• مفهوم الفكرة البحثية ورشة عمل بجامعة حلوان.
• جامعة حلوان تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
• مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان يطلق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات عن التراث والمتاحف.
• تصميم المقررات الالكترونية باستخدام إدارة التعلم الإلكتروني ورشة عمل ينظمها مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.
• تعاون مشترك مع وزارة الآثار وإطلاق فعاليات ويبينار “إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات فيرس كورونا.
• بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.. تعرف على الفنون القتالية.. بمؤتمر بجامعة حلوان.
• برنامج تصميم الإعلان الرقمي… بتطبيقية حلوان بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.
• التكنولوجيا والتعليم بحلوان تنظم برنامج تدريبي لتشغيل واستخدام أجهزة معمل التحكم في الملوثات المنبعثة من السيارات.
• تنظيم فعاليات مؤتمر أدب الأطفال والتنشئة الشاملة محليا وعربيا وعالميا.
• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن كتابة الأوراق العلمية باستخدام برنامج MS Word.
• كيفية إدارة الوقت ورشة عمل.
• ماهي أضرار المخدرات.. جامعة حلوان تجيب في ندوة تثقيفية.
• الفنان هاني شنودة ضيف ندوة “لغة الموسيقى” بكلية التربية الموسيقية.
• نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم ندوة مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
• مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة للتعريف بالبرامج المقدمة من السفارة الفرنسية بمصر لمرحلة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه.
• بعد ترؤس جامعة حلوان للدورة السابقة 52 ورئاسة المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية تشارك في الدروة الحالية الـ53.
• تربية حلوان تنظم دورة لإعداد المعلم الجامعي.
• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن فنيات إعداد الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة.
• فعاليات الويبينار الدولي الثالث عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي.
• تطبيقية حلوان تنظم دورة الدراسات الحرة في تعليم الرسم ومهاراته.
• ورشة تعريفية لخدمات مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان.
• ختام فعاليات الدورات التدريبية لمكافحة الفساد للسادة أعضاء هيئة التدريس وكوادر اتحاد طلاب جامعة حلوان بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
• جامعة حلوان تشارك في فعاليات “ملتقي ومعرض اديوجات التعليمي Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر.
• لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد أخصائي تخاطب.
• استراتيجيات مواجهة الضغوط … دورة تدريبية بجامعة حلوان.
• التوعية بثقافة “إعادة التدوير” ورش فنية اون لاين تنظمها كلية التربية جامعة حلوان.
• تربية حلوان تنظم ورشة إنتاج الألعاب التعليمية للأطفال عن طريق إعادة التدوير
• اقتصاد منزلي جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن# إعداد أخصائي توحد لسوق العمل
• كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تفتتح البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح للصناعات الجلدية
• علوم حلوان تنظم دورات تدريبية تطبيقية لطلاب برنامج “التكنولوجيا الحيوية الجزيئية”
• كلية الصيدلة تنظم تدريب عملي للطلاب علي ممارسة التغذية العلاجية
• الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم دورة تأهيل معلمي تعليم الكبار
• لقاحات كورونا في اللقاء العلمي بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان
• جامعة حلوان تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية بالتزامن مع فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية 2021
• جامعة حلوان: مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية ينظم دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل
• مركز دعم البحث العلمي يستكمل سلسلة الندوات الافتراضية عن مهارات الباحثين المتميزين والمشرف الجيد
• التأهل لسوق العمل.. ندوة بعلوم حلوان
• لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي ومركز التطوير الوظيفي جامعة حلوان يعقدان ندوة آليات مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030
• انطلاق فعاليات “مبادرة تأهيل 10000 رائد أعمال” بالتعاون بين نادي ريادة الأعمال
جامعة حلوان ومكتبة مصر العامة
• طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان يشاركون في المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجيه وأبحاث الدم
• تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير
• صيدلة حلوان تشارك في تدريب صيادلة وزارة الصحة في الصيدلة الاكلينيكية
• مركز القياس والتقويم الطلابي جامعة حلوان يقدم دورات تدريبية عن تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والحديثة وإنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة والاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس
• تحضير جل معقم لليدين باستخدام تكنولوجيا النانو ضد فيروس كورونا.. دورة تدريبية بعلوم حلوان
• لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد وتأهيل أخصائي توحد
• تحليل وعرض البيانات باستخدام برنامج R.. ورشة عمل نظمها مركز دعم للبحث العلمي جامعة حلوان
• عودة التعليم الحضوري والاستعدادات ضد جائحة كورونا.. ندوة نظمتها كلية التربية جامعة حلوان
• طلاب ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان يشاركون في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية
• بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني صيدلة حلوان تقدم تدريب على الصيدلة الإكلينيكية للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد
• مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم دورة تدريبية
• خلال ندوته بجامعة حلوان الفنان أحمد فتحي يحكي تجربته بعد تخرجه من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان
• القيادة التحويلية والقيادة المستدامة دورة تدريبية بجامعة حلوان
• بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة “الصحة النفسية في العالم الرقمى”
• طب حلوان تنظم يومًا علميا عن “دور التكنولوجيا في تحسين تعلم/ تعليم الباثولوجيا (علم الأمراض)
• ورشة عمل بعنوان «الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية
• أتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية واسرة The First يطلقون مبادرة ” حقق حلمك”
• الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي .. ندوة كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان
• تطبيقية حلوان تنظم دورة لصياغة الحلي
• صيدلة حلوان تنظم حملة توعية عن فيروس كورونا وأهمية التطعيم
• تربية حلوان تنظم ندوة عن الإعاقة ودور الحماية الإجتماعية
• موسيقية حلوان تنظم ندوة الاستشراق في الموسيقى
• صيدلة حلوان تنظم دورة تدريبية للتدريب على “كتابة السيرة الذاتية”
• موسيقية حلوان تنظم ندوة الميثاق الأخلاقي
• جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي
• انطلاق ندوة الاستشراق في الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
• جامعة حلوان تواصل عقد سلسلة ورش عمل البحث العلمي
• الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان تنظم ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة
• كلية الطب جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية عن مرض سرطان الثدي
• تطبيقية حلوان ندوة تصميم الملابس الجاهزة.. بحضور مصمم ملابس موكب المومياوات الفرعونية
• “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM” دورات تدريبية لطلاب جامعة حلوان
• مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ينظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة تيميشوارا فى رومانيا
• تربية حلوان تنظم ندوة الميثاق الأخلاقي
• “كيفية كتابة الورقه البحثيه” ورشة عمل بكلية التمريض جامعة حلوان
• مستقبل الصناعات الجلدية في مصر بين المشاكل والحلول .. مؤتمر بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان
• مركز بحوث وتدريب القادة جامعة حلوان يختتم فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (TOT)
• صيدلة حلوان تنظم ورشة عمل للأطراف المجتمعية واستطلاع سوق العمل
• بحضور المتخصصين من 11 دولة.. طب حلوان تحتفل باليوم العالمي للباثولوجي (علم الأمراض) بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة
• مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري .. ورشة عمل ينظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك المعرفة المصري
• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لتوسيع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة باستخدام البالون بمستشفى بدر الجامعى
• جامعةحلوان تنظم المؤتمر الدولي الثالث للسياحة الرياضية المستدامة – بالقاهرة بالتعاون مع جامعة كيمنتز الألمانية
• كيفية استخدام محرك البحث الموحد الخاص ببنك المعرفة المصري .. ضمن فعاليات ورشة عمل بجامعة حلوان
• الفنون التطبيقية بحلوان تنظم دورة الدراسات الحرة لقسم الإعلان
• قسم المسرح بآداب حلوان ينظم ندوة للفنان هشام عطوة
• كلية التمريض جامعة حلوان تنظم دور الكلية فى مواجهة جائحة كورونا
• وسط حضور طلابي كثيف .. انطلاق ندوة الطريق إلى النجاح والتي نظمتها أسره من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان
• تمريض حلوان تنظم ندوة عن الإدمان
• تمريض حلوان تنظم ورشة الإرشادات العامة التي تخص النظام الدراسي لطلاب الدراسات العليا
• الدور الرياضي والاجتماعي في مواجهة العنف ضد المرأة .. ندوة بجامعة حلوان
• علوم حلوان تنظم مبادرة للتحول الأخضر
• جامعة حلوان تشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي
• ( رحلة نجاح – ابحاث الملاريا ).. ندوة بكلية العلوم جامعة حلوان
• تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان “التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر”
• رئيس جامعة حلوان يشارك في السمينار الأكاديمى التحضيري علي هامش الموتمر التاسع للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ برعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC
• كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تنظم ندوة حول دور الكلية تجاه ذوي الهمم
• الفنون الجميلة بحلوان تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر
• طلاب الفنون الجميلة والنشاط العلمي ومن أجل مصر بجامعة حلوان يشاركون في المنتدى الثاني العالمي للتعليم العالي والبحث
• تربية فنية بحلوان تنظم ندوة عن تدوير الخامات المستهلكة فى مجال الفنون
• كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان دور الجامعة في إدارة المخلفات
• تطبيقية حلوان تنظم ورشة التشكيل على المانيكان
• بالصور كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بالتغذية السليمة لمرضي ضغط الدم
• إعادة تدوير المخلفات الزجاجية ورشة عمل بتطبيقية حلوان
• كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ندوة إدارة الأزمات والكوارث
• تمريض حلوان تنظم اليوم العلمي لقسم تمريض صحة الام و حديثي الولادة
• إدارة البيانات البحثية. الإرشادات التوجيهية والممارسات .. ورشة عمل بجامعة حلوان
• تطبيقات الاستشعار الرادارى في الدراسات البيئية والجيولوجيا .. ندوة نظمتها كلية العلوم بجامعة حلوان
• مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة_حلوان يقدم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم
• فى إطار حملات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .. تجارة حلوان تنظم ندوة بعنوان ” تمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”
خامسا: مناسبات واحتفالات
• انطلاق مشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بمركز التدريب الكشفي والإرشادي لجوالة جامعة حلوان
• تحت شعار صحتك تهمنا حقوق حلوان تنظم فعاليات الماراثون الرياضي
• كلية التربية الفنية جامعةحلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية
• احتفالية كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لفرقة اتيليه المسرح على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية
• جامعة حلوان تنظم احتفالية لتسليم اجهزة لاب توب لطلاب الجامعة المكفوفين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الاورمان
• جامعة حلوان تفوز في بطولة تنس الطاولة “الشهيد الرفاعي” ال49 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية
• إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022
• بالصور كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بتطعيم كورونا
• المدن الجامعية بحلوان تعلن نتائج مسابقة للقرآن الكريم للطالبات
• كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح
• كليةالتكنولوجيا التعليم تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية
• الدكتور ممدوح مهدي يشيد بجهود الدولة في افتتاح طريق الكباش في الأقصر
• توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة
• المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان يحتفي بالطلاب الجدد والقدامى
• اسرة من اجل مصر المركزية تستعد لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
• جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.
• مجلة انفلونسر لطلاب قسم الاعلام جامعةحلوان تحصد المركز الأول فى الملتقى العلمي الأول لكلية الاعلام جامعة القاهرة
• جامعة حلوان تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الطلاب والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.
• الفريق الطبي في جامعة حلوان يواجهون فيروس كورونا بحملات تطعيم موسعة بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الجامعة غير المعمين.
• منطقة الصوت والضوء تشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان دفعتي 2019 و 12820.
• 91147 تلقوا لقاح فيروس كورونا بجامعة حلوان.
• “الجيش المصري بين التاريخ والانجازات ودور الفن كأحد القوي الناعمة” ندوة تنظمها أسرة ترحال.
• اختيار عميد صيدلة حلوان عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي.
• أسرة من أجل مصر المركزية تنظم احتفالية كبرى في جامعة حلوان بذكرى المولد النبوي الشريف.
• حفل تخرج مميز لطلاب برنامج الماجستير المشترك بين جامعه حلوان و جامعه لودفيجسبورج بألمانيا في “إدارة التعليم الدولي ” INEMA.
• انطلاق الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان باحتفالية المولد النبوي.
• ختام المهرجان الكشفي ال 41 والمهرجان الإرشادي ال 28 لجوالي كليات جامعة حلوان.
• كلية الصيدلة جامعة حلوان تقيم حفل تكريم للطلاب بمناسبة انتهاء التدريب الصيفي
• بدء تسكين طلاب المدينة الجامعية في جامعة حلوان.
• كلية التربية الموسيقية جامعة تشارك في المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية.
• جامعة حلوان تشارك فى المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة.
• جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد والقدامى في العام الجامعي الجديد 2021/2022.
• فتح موقع التقديم للمدن الجامعية جامعة حلوان للطلاب المستجدين من المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2021.
• لسلامة الطلاب.. المدينة الجامعية بحلوان تشترط للقبول تطعيم الطلاب.
• معسكر صيفي برياضية بنات جامعة حلوان.. بمشاركة طالبات من المانيا ولبنان.
• تعرف على الفائزين بمهرجان المسرح الجامعي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.
• تعرف على شروط أقسام كلية الآداب جامعة حلوان.
• تعرف على نقاط التطعيمات اليومية لطلاب جامعة حلوان ومنتسبيها بلقاح سينوفاك.
• جامعة حلوان تشارك في فعاليات فوج إعداد القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية في الغردقة.
• تنسيق الجامعات 2021 – جامعة حلوان تجهز 6 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.
• مشاركة جامعة حلوان في التدريب الصيفي لطلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال التي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة.
• لأول مرة.. عقد اختبارات قدرات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
• تطعيم حوالي 3500 من منتسبي جامعة حلوان ضد فيروس كورونا.
• الاحتفال باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا بجامعة حلوان.
• وزير السياحة والآثار يكرم جامعة حلوان على إسهاماتها فى فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية
• ندوة في موسيقية حلوان عن “المجتمع وجائحة كورونا” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
• تعرف على أحدث أنشطة المدينة الجامعية بحلوان.
• احتفالية شكر وعرفان لعلماء جامعة حلوان المتميزين بالنشر الدولي.
• جامعة حلوان تحتفي وتُكرم الطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية.
• جامعة حلوان تشارك في مؤتمر ومعرض رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل من خلال مركز التطوير الوظيفي CDC.
• بدء عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض جامعة حلوان.
• تعيين الدكتور حسام رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
• انطلاق المعسكرات التدريبية لتوليد الأفكار الريادية بنادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان.
• رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض “قول لا للفساد” على هامش احتفالية “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”.