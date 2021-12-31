شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور لمواجهة آثار الطقس السيئ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، مع سقوط أمطار وظهور الرياح على الطرق بناء على توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000