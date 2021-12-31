شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى نوة رأس السنة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار غزيرة منذ فجر اليوم وبدء نوع رأس السنة .

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوه رأس السنة خلال ساعات ومتوقع بدأها على المحافظات الساحلية، ومنهم الإسكندرية التى تتأثر بمنخفض جوى بارد قوى حسب توقعات خبراء الأرصاد .

وترفع محافظة الإسكندرية الطوارىء، لاستقبال نوه رأس السنة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة اول بأول حالة الطقس .

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت عن إستعدادات مكثفة لنوه رأس السنة القادمة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان، إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.





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