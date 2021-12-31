إعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الحركة الملاحية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر .

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء الخميس، فى تمام الساعة 11:45 نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الامواج من 1.5 الي 2.5متر والرؤية 8 كم وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.