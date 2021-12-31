شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يستعرض حصاد عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا عن حصاد مصر على مدار عام 2021، مستعرضًا أبرز وأهم الأحداث والنجاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث شهدت بداية عام 2021، عودة العلاقات العربية بين مصر وقطر في قمة العلا مع الإمارات والسعودية والبحرين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، بعد انقطاع 4 سنوات، وكذلك تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وفي فبراير، جاء مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ضمــن أفضــل 20 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم اســتجابة لجائحــة كورونا لعــام 2020، وفقًا لجامعة بنسلفانيا الأمريكية. لتستأنف قناة السويس بعد إغلاقها خلال شهر مارس حركة الملاحة، إثر جنوح سفينة الحاويات "إيفرجيفن" في إنجاز كبير للمصريين في 6 أيام فقط.

ليشهد العالم في شهر أبريل، الاحتفاء بنقل المومياوات الملكية المصرية في موكب مهيب من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وتكشف مصر خلال الشهر نفسه عن "المدينة الذهبية المفقودة" أضخم مدينة سكنية تم اكتشافها بالأقصر، وهي ثاني أكبر اكتشاف أثري في مصر بعد مقبرة "توت عنخ آمون".

وفي مايو، بذلت مصر جهودًا مضنية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتنجح في ذلك بالفعل وتنال على ذلك إشادات دولية أبرزها، إشادة الرئيس الأمريكي "جو بايدن". ليشهد منتصف العام حدثًا استثنائيًّا على صعيد العلاقات الدولية، بزيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" العاصمةَ العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري لها منذ 30 عاما.

كما افتتحت مصر خلال شهر يوليو من العام 2021 أحدث وأكبر القواعد البحرية "قاعدة 3 يوليو البحرية". وبحلول شهر أغسطس استُؤنفت الرحلات الجوية الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقفها عام 2015.

لتسطر مصر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 صفحات مضيئة في سجل إنجازاتها المتنوعة، تضمنت: حصول مصر على 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو، وإحراز اللاعبة فريال أشرف أول ذهبية لمصر والعرب في رياضة الكاراتيه. وكذلك فوز مصر بجائزة عالمية لـ 4 مشروعات إنشائية، في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، ومنها: مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم. إلى جانب تتويج "بيج رامي" للعام الثاني على التوالي بلقب "مستر أولمبيا" في أبرز بطولة لكمال الأجسام في العالم.

بالإضافة إلى استلام مصر رئاسة قمة "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وافتتاح طريق الكباش للربط بين معبدي الكرنك والأقصر، وفوز مصر بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيرًا وليس آخرًا، فوز مصر بجائزة أفضل فيلم للترويج السياحي في الشرق الأوسط لعام 2021.