الطقس السيئ.. أمطار متوسطة على الإسكندرية ومطروح والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة في محافظة الإسكندرية على أحياء وسط وشرق وبرج العرب، وأمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول وثان، وتوقف الأمطار في حي الجمرك، ولا يوجد تراكمات مياه ولا خسائر ناتجة عن الأمطار، وتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ٣ أمتار.

وسقطت أمطار متوسطة أيضا على محافظتي المنوفية ومطروح في مركزي العلمين والحمام، وأمطار خفيفة على مرسى مطروح والسلوم بمحافظة مطروح، ومحافظات القليوبية والبحيرة ودمياط، ولا توجد تراكمات مياه.

وأشار التقرير أيضا إلى الطقس غير المستقر في محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار في محافظتي القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.