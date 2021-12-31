خريطة حركة الطرق ونصائح للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ والأمطار.. النشرة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، نتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الخليج 365"، إن ذروة الطقس السيئ تبدأ في الساعات الأولى من اليوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من بعد غدٍ السبت، موضحة أنه ابتداء من غدٍ الجمعة تزداد كميات المطر، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصاحبة لحبات البرد.

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات والنصائح الهامة للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية لتنجنب وقوع الحوداث وهي:-

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

تشغيل الضوء العالي خاصة في أوقات الشبورة.

- التأكد من عمل الإضاءة الخلفية للسيارة تجنبا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

- التأكد من عمل المساحات بشكل جيد وملئ القربة الخاصة بها، للحفاظ على نظافة الزجاج لضمان رؤية واضحة.

- التأكد من الضغط المناسب في الإطارات وضبطه.

- تجنب القيادة السرعة على الطريق.

- تجنب الضغط على المكابح بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

- في حالة السفر يجب الكشف على المكابح والتأكد من عملها بشكل جيد.

- يجب الكشف على الردياتير والتأكد من عدم وجود أي أعطال داخله.

- الكشف على عمل البويجيهات والتأكد من عملهم بشكل جيد.

-الكشف على زيت المحرك، وتغيرة في موعده المحدد.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات ومرتادي الطرق السريعة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.