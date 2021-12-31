شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.