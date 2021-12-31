شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 18 مسجدا جديدا فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
والمساجد المقرر افتتاحها هى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو
2. الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو
مديرية أوقاف الأقصر
3. الإمام البخارى – النمسا - اسنا
4. الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود
مديرية أوقاف البحيرة
5. البحرى كوم شريك - كوم حمادة
مديرية أوقاف الشرقية
6. الفتح – فرغان – ديرب نجم
مديرية أوقاف بنى سويف
7. زعزوع – ميانة – اهناسيا
مديرية أوقاف الغربية
8. البهوت – المحلة الكبرى
9. السلام – فيشا سليم - طنطا
مديرية أوقاف الدقهلية
10. التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين
مديرية أوقاف دمياط
11. الكبير – عزبة 5 كفر سعد
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية
2. على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2
مديرية أوقاف أسوان
3. الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان
مديرية أوقاف الدقهلية
4. بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين
مديرية أوقاف الغربية
5. العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور
مديرية أوقاف قنا
6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة
مديرية أوقاف الأقصر
7. القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)