شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى 10معلومات تكشف استعدادات المديريات للاختبارات.

ـ الامتحانات تنطلق فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.



ـ الامتحانات تستهدف منهج الفصل الدراسى بأكمله دون حذف.



ـ لن يمنع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحان.



ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.



ـ انتهاء وضع أسئلة الامتحانات للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى.



ـ انتهاء تشكيل الكنترولات لطلاب الشهادة الإعدادية.



ـ درجات امتحان الترم الأول لجميع الطلاب تضاف لدرجات الترم الثانى.



ـ تنتهى امتحانات الترم الأول 3 فبراير المقبل كحد أقصى بعدها تبدأ إجازة نصف العام.



ـ أول يوم بإجازة نصف العام 5 فبراير المقبل حتى 17 من نفس الشهر.



ـ اختبار الصف الرابع الابتدائى تأتى من بنوك الأسئلة.