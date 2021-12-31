شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء الجديدة × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مشروع مدينة الدواء حلم للدولة المصرية لفترة طويلة، حتى جرى تنفيذه بعد بدء أعمال التنفيذ منذ قرابة 3 سنوات ليصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وفعًّال، وفي متناول يد شرائح المجتمع المختلفة، وهو المشروع الذي يُعتبر من أكبر المدن والمصانع في منطقة الشرق الأوسط.

وتستعرض الخليج 365 في التحليل التالي كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء الجديدة.

1- يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma على مساحة 180 ألف متر.

2- مدينه الدواء مقسمة إلى مصنعين ضخمين ، يضما 20 خط إنتاج.

3- يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تُصنف على اعتباراها الأعلى في العالم.

4- يشتمل المشروع على 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع، وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً.

5- تضم مدينه الدواء ماكينات تعتبر الأحدث في العالم بمجال صناعة الدواء العالمية.

6- تعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكتروني بالكامل، وفي حال وضع العامل ليده داخل الماكينة أو فتحها تتوقف بشكل تام عملية التصنيع،

7- فرز مطابقة المنتجات للمواصفات إلكترونيا

8- المشروع مجهز بماكينات بها كاميرات تفرز أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أي شيء بشكل أوتوماتيكي .

9- تعمل الماكينات المتواجدة في المشروع على تنظيف نفسها بشكل ذاتي إلكتروني.

10- يتواجد في المشروع منطقة أخرى تضم 5 خطوط إنتاج تعمل على تصنيع الأمبولات، والفيال، والمحاليل، وأدوية العيون، وأدوية البنج .

11- مدينة الدواء توفير دواء آمن، وفعَّال، وبجودة عالية.

12- تطبق أعلى معايير الجودة، مع توفير نظام حوكمة إلكتروني.

13- مدينة الدواء ادوية الأمراض المزمنة حيث تركز عليها بصورة كبيرة، ومن بينها أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والكلى، والمخ والأعصاب، والمضادات الحيوية.

14- تشتمل مدينة الدواء على توسعات مستقبلية، تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق.