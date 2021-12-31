موسم العمرة.. تعرف على الاشتراطات الخاصة بالمعتمرين للسفر لأداء المناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

وتضمنت الضوابط، القواعد والاشتراطات الخاصة بالمعتمرين وذلك على النحو التالي:

أولًا: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة:

1- وجوب تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر)، وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

3- ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

4- توقيع المعتمر إقرار باطلاعه على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملاً البيانات التفصيلية للمعتمر؛ حتى يتسنى لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.

ثانيًا: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل عودته إلى مصر:

ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره إلى مصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية طبقًا للبيان المرسل من المملكة العربية السعودية، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

ثالثًا: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر عند وبعد وصوله إلى المنافذ المصرية:

1- ضرورة إجراء المعتمر اختبار (ID Now COVID-19 Test) عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة بالحجر الصحي في هذه المنافذ، على أن تتحمل تكلفة إجراء هذا الاختبار الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة.

2- خضوع المعتمر للمتابعة من قبل وزارة الصحة والسكان بعد وصوله لمدة (14) يومًا في محل سكنه المذكور بالبيانات الواردة بالإقرار الموقع من المعتمر قبل السفر.



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