حدث ليلاً| الأرصاد تكشف مناطق الأمطار.. ليبيا تستهدف استقبال مليون عامل مصري في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تكشف عن المناطق المعرضة لأمطار غزيرة الجمعة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الداخلية تكشف تفاصيل "فيديو اعتداء مواطن على زوجته" في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من قيام زوجها ونجلهما بالتعدي عليها بالضرب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير العمل الليبي لمصراوي: نستهدف استقبال مليون عامل مصري في 2022

أعلن علي العابد الرضا ووزير العمل والتأهيل الليبي، أن دولة ليبيا تستهدف نحو مليون عامل مصري فقط خلال عام 2022، لإعادة إعمار المدن الليبية من جديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

40 كيلومتر في الساعة.. غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

قررت غرفة عمليات ميناء نويبع بجنوب سيناء، إغلاق الميناء أمام حركة دخول السفن والعائمات على الأرصفة، مع إيقاف الأنشطة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الصناعات الهندسية يكشف مصير المصانع المتعثرة وحقوق العمال

كشف المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، مصير المصانع المتعثرة وحقوق العمال وأجورهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

جورجيا: عودة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي مرة أخرى إلى السجن

قالت السلطات الجورجية إن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عاد مرة أخرى إلى السجن اليوم /الخميس/.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بنك سانتاندير في بريطانيا يحول لعملائه 130 مليون جنيه إسترليني عن طريق الخطأ

استيقظ عشرات الآلاف من الناس صباح عيد الميلاد على مفاجأة من فاعل غير متوقع - بنك سانتاندير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشارة الرئيس الأمريكي السابق ريجان تحصل على الجنسية الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الجنسية للكاتبة الأمريكية والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان بشأن الاتحاد السوفيتي سوزان ماسي بموجب مرسوم رئاسي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فرنسا تسمح للبريطانيين بالعبور منها للعودة إلى دول إقامتهم بالاتحاد الأوروبي

كتبت خدمة السكك الحديدية "يوروتانيل لو شاتيل" عبر موقع تويتر أن الحكومة الفرنسية ستسمح للبريطانيين المقيمين في أي من دول الاتحاد الأوروبي ممن سافروا إلى المملكة المتحدة قبل 28 ديسمبر بالعبور (ترانزيت) من فرنسا للعودة إلى دول إقامتهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا