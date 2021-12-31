​​اليوم.. انطلاق انتخابات كتاب مصر بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق اليوم الجمعة، انتخابات اتحاد الكتاب بمقر اتحاد كتاب مصر في الزمالك حيث يبدأ التسجيل للراغبين في التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تجرى عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين ليتم إعلان النتائج بنهاية اليوم.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وأسس الاتحاد الأديب يوسف السباعي في السبعينيات من القرن الماضي، وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله والكاتب إحسان عبدالقدوس والشاعر أحمد رامي والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكري أباظة والكاتب أحمد علي باكثير والكاتب عبدالحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.