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كيفية استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 6 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كيفية استخراج الاشتراك على القطارات الروسية العادية التى تعمل حاليا على كافة الخطوط الرئيسية خلال التقرير التالى:

 

1- استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

 

2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.

 

3- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور - 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.

 

4- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.

 

5- فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب.

 

6- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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