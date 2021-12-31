مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 31/12/2021، الموافق 26 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:17 صباحًا

أذان الظهر 11:57 صباحاً

أذان العصر 2:45 مساءً

أذان المغرب 5:05 مساءً

أذان العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 2:48 مساءً

موعد أذان المغرب 5:06 مساءً

موعد أذان العشاء 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 5:00 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً

موعد أذان العصر 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب 5:10 مساءً

موعد أذان العشاء 6:28 مساءً