شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق المحال ليلة رأس السنة.. المطاعم والكافيهات تعمل حتى الواحدة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المحلات والمطاعم والكافيهات، اليوم الجمعة، مد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية وذلك تزامنا مع الإجازات الأسبوعية وليلة رأس السنة واحتفالات "الكريسماس"، وفقا للقرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات فى فصل الشتاء وأيام الإجازات والأعياد:

1. غلق جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة الساعة 11 مساء بدلا من 10 مساء.

2. غلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل.

3. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away).

4. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

6. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

7. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية يكون بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

8. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

9. يُراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.