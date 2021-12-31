شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء
التعليم توجه بالالتزام بمتابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية
التعليم تحدد خطوات للمدارس لحماية الطلاب حال سقوط أمطار
التعليم تنتهى من تجهيزات امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة
وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر
اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022
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