شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا السبت ، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير من منافذ صرف السلع التموينية حيث يتم إتاحة 28 سلعة على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيها شهريا.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتبارا من منتصف شهر يناير 2022 للاستعداد لشهر رمضان وتوفير كافة المنتجات حيث ان معدلات الاستهلاك تزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بمعدل الاستهلاك الطبيعى فى الأوقات الاخرى لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية وان الأرز يكفى اكثر من 3 اشهر بجانب التعاقدات الجديدة كما يوجد تعاقدات مع الجهات السودانية للحوم الحية حتى عامين قادمين كذلك توفير اللحوم المجمدة وكافة السلع.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.