شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو الترويجى للمهرجان العالمى للقفز بالمظلات فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق المهرجان العالمي لـ القفز بالمظلات «skydive pharaoh» في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 16 يناير المقبل.

وأوضح مقطع الفيديو الترويجي للمهرجان، أن مهرجان القفز بالمظلات سيقام بمدينة شرم الشيخ، ويظهر حجم التغير الذى حدث والتطور الكبير الذى يحدث فى مصر طوال الوقت بكافة المجالات وعلى كل المستويات بلا استثناء.

ويوضح الحدث إن مصر دائما ما تكون قادرة على إبهار العالم، وتثبت له أنها قادرة على تنظيم كل الأحداث الهامة، بالأخص السنوات الأخيرة، حيث شاهدنا عرض نقل المومياوات الملكية، وما حدث فى احتفالية أسوان، وما حدث فى باقى المحافظات، حيث العمل والتطوير يحدث طوال الوقت.