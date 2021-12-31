وزير العمل الليبي لمصراوي: نستهدف استقبال مليون عامل مصري في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن علي العابد الرضا ووزير العمل والتأهيل الليبي، أن دولة ليبيا تستهدف نحو مليون عامل مصري فقط خلال عام 2022، لإعادة إعمار المدن الليبية من جديد.

وأوضح وزير العمل الليبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العمالة المصرية تتوافد على ليبيا حاليا منذ شهرين سابقين.

جاء ذلك بعد أيام من إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

ومن المقرر، أن تعمل العمالة المصرية في قطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية، وقطاعات الطب والتمريض للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، شدد خلال مؤتمر صحفي يوم 20 ديسمبر، مع وزير العمل الليبي علي العابد الرضا، على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح سعفان، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

وأشار سعفان، إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.