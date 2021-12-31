تعرف على التشكيل الجديد للجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارًا بتشكيل لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة، لمدة عامين، برئاسة الشاعر أحمد سويلم.

وضمت اللجنة فى عضويتها كلا من:

أحمد حسن عوض

أحمد عنتر مصطفى

أحمد فضل شبلول

درويش الأسيوطى

رشا الفوال

شرين العدوى

عادل الدرغامى

عصام محمد على خليفة

عماد الغزالى

محمد أبو الفضل بدران

مؤمن محمد على

وائل سعد عطية (وائل السمرى)

يسرى حسان

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يتشكل من 24 لجنة، وأنه تمت إعادة تشكيلها وستعلن اللجان الجديدة تباعا.